الداخلية X أسبوع: ضبط 591 قضية آثار و505 عنصر إجرامي شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفر جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، و(السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية")،ضُبط خلالها 57 متهمًا، وبحوزتهم (30 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 54 قطعة سلاح أبيض).

واسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط 505 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – القليوبية – الشرقية – المنيا - بورسعيد – المنوفية – دمياط – سوهاج – جنوب سيناء- قنا- البحر الأحمر- الإسماعيلية – الفيوم – مطروح – البحيرة – كفر الشيخ) ، وبحوزتهم (317 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة– كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح– مخدرات – قتل).

كما أثمرت الجهود ضبط 591 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.