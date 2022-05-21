استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وانبي الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أنهى رجال الأمن استعدادهم؛ لتأمين مباراة الأهلي وانبي في التاسعة مساء اليوم السبت، بستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين المباراة والجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

وتعثر المارد الأحمر في أربع جولات متتالية بالخسارة أمام المصري البورسعيدي والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق ومع البنك الاهلي سلبياً، ليفرط في تسعة نقاط كاملة في الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذي خسر من انبي بثنائية ومن الطلائع بهدف ليمنح الأهلي هدية جديدة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 15 مباراة، فاز في 10 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10 ولايزال لديه 4 مباريات مؤجلة لو فاز بها سيعتلى صدارة جدول المسابقة.