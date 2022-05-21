التحقيقات مع "مستريح كرداسة": "مر بضائقة مالية فنصب على أهل قريته وهرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق مع مستريح كرداسة، متهم بالاستيلاء على ربع مليار جنيه، من المواطنين، لاستثمارها مقابل الحصول على أرباح شهرية، بعد هروبه لمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم عام 2019 مر بضائقة مالية، فاتجه إلى إحدى أصدقائه وأوهمه باستثمار أمواله في العقارات مقابل أرباح شهرية، وبعدما تعثر نصب على آخر فرد من أمواله للأول، فعلم إحدى القرى بالأرباح التي ردت للضحيتين، فوضعوا أموالهم معه، واستمر نشاطه حتى أواخر 2021 وبعدما تعثر هرب ومعه زوجته وأبناءه الثلاثة.

وبينت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم يعمل مقاول، ومقيم بكرداسة، بدأ في تجميع مبالغ مالية من المواطنين منذ عدة سنوات، لاستثمارها في مجال تجارة العقارات والأراضي، مقابل حصولهم على أرباح شهرية كبيرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم جمع من ضحاياه ما يزيد عن ربع مليار جنيه من أهالي كرداسة، واختفى وأفراد أسرته عقب فشله في سداد الأرباح، فلجأ الضحايا لتقديم البلاغات ضده، وأفراد أسرته الهاربين بصحبته، وصدر ضده قرار ضبط وإحضار في القضية رقم 8059 جنح، لسنة 2020 بتهمة النصب.

كان ورود معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تواجد المتهم وأفراد أسرته بمحافظة الإسكندرية، وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تمكن رجال المباحث بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد علي عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، من القبض على المتهم وزوجته، و3 من أبنائه، وترحيلهم إلى مديرية أمن الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.