لسرقة هاتفه.. حبس عاطل متهم بقتل شاب في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شاب.

كشفت التحقيقات أن المتهم خطط لسرقة هاتف المجني عليه "م. ك" فحاول سرقة هاتف الضحية للهروب به تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة" فقاومه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم سدد عدة طعنات للمجني عليه فسقط غارقًا في دمائه في أحد شوارع العزبة القبلية بحلوان وسرق هاتفه وفر هاربًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإحالته للنيابة التي اتخذت قرارها المتقدم.

وصرحت النيابة بتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الوفاة وملابساتها وتسليمه لذويه لدفنه.