الأمن العام: ضبط 1547 قضية مخدرات بمضبوطات بلغت 22 مليون جنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 1547 قضية اتجار في المواد المخدرة، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع.

وأثمرت جهود الحملات عن في مجال مكافحة المخدرات، عن ضبط 1 قضية غسل أموال، وقدرت قيمة الممتلكات قرابة 62 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (22 مليون جنيه) تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.