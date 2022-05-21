الزراعة: السعودية تعتمد منظومة التكويد والتتبع للصادرات المصرية بديلا عن شركات المطابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، يفيد بقيام هيئة الغذاء والدواء السعودية باعتماد منظومة التكويد والتتبع للصادرات الزراعية الطازجة تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي المصري كبديل عن منظومة شركات المطابقة الخاصة وذلك للأصناف الرئيسية من الصادرات الزراعية الطازجة المهمة وهي الموالح (البرتقال - الليمون - الجريب فروت) والفراولة والعنب والرمان والجوافة والبصل.

ووجه القصير الشكر إلى المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير الزراعة السعودي، وهشام بن سعد الجضعي، رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودي.

كما أشاد الوزير بالجهود التي يبذلها الحجر الزراعي المصري في تطبيق منظومة التكويد والتتبع الجديدة للصادرات الزراعية وإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية وكذلك جهود التمثيل التجاري المصري في التنسيق المستمر لهذا الملف المهم.

جدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية أصبحت تتمتع بسمعة عالمية متميزة حيث احتلت مصر المركز الأول عالميا في تصدير البرتقال والفراولة للعام الثالث على التوالي وتجاوز حجم الصادرات الزراعية الـ 5.6 مليون طن خلال العام الماضي، كما تجاوزت الصادرات الزراعية الطازجة 3 ملايين طن منذ بداية العام وحتى الآن.