ختام قمة المدن الإفريقية بكينيا.. تفاصيل زيارة شعراوي وخطة تنظيم المنتدى الحضري بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اختتم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، زيارته إلى مدينة "كيسومو" الكينية، للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الإفريقية (Africites 2022) بتكليف من رئيس الجمهورية .

التقى شعراوي ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-HABITAT على هامش مشاركته في القمة، والتي ستختتم أعمالها اليوم السبت، وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة والبرنامج.

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون القائم وعمق العلاقات التي تربط بين الوزارة وبرنامج المستوطنات البشرية في عدد من الملفات المشتركة.

وعرض شعراوي أهم الخطوات التنسيقية التي قامت بها مجموعة العمل المشتركة من وزارات الخارجية والتنمية المحلية والإسكان وعدد من الجهات والهيئات الوطنية المعنية والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء؛ للبدء في إعداد خطة تنظيم واستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي في 2024 بالقاهرة .

وأكد وزير التنمية المحلية أن فوز الملف المصري هو تعبير عن تقدير المجتمع الدولي لما تم حققته الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات ونجاحات كبيرة على صعيد البنية التحتية والعمرانية الكبرى وعملية التطوير الحضري التي تتم وفقاً للمعايير الدولية .

وأوضح شعراوي أن ملف استضافة هذا الحدث العالمي يعد الحدث الأهم على الأجندة الحضرية العالمية تم بمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على سعي الحكومة لتخرج من جديد مصر بمشهد حضاري أمام دول العالم أجمع باستضافة هذا الحدث الدولي المهم؛ ليضاف إلى رصيد مصر الحضاري والعمراني محلياً وإقليمياً وعالمياً

وأعربت ميمونة محمد شريف عن تقديرها للاهتمام الذي حظي به الوفد رفيع المستوى من البرنامج والذي زار مصر مؤخراً وأجرى مباحثات في وزارات الخارجية والتنمية المحلية والإسكان، والتي تم فيها التوافق على بنود اتفاق الاستضافة للمنتدى الحضرى العالمي 2024، والتي سيتم توقيعها خلال فعاليات المنتدى الحضري القادم في دورته "الحادية عشرة" في مدينة كاتيوس ببولندا خلال الفترة من 26- 30 يونيو 2022 .

وأشارت ميمونة شريف إلى تطلع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى عقد المنتدى الحضري بالقاهرة مطلع عام 2024، مشيرة إلى أن الكثير ينظر إلى هذا المؤتمر بوصفة حدثاً مهماً، ولدينا كل الثقة بأن مصر قادرة على إدارته وإخراجه في أفضل صورة ممكنة .

وأعربت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة عن تطلعها للقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ ليشهد حفل توقيع اتفاقية استضافة المنتدى ونقل العلم خلال الفترة المقبلة .

وأشارت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أن التنمية العمرانية كسبب من أسباب التغير المناخى كانت محل اهتمام ومناقشة في مؤتمر يوم المدن العالمي والذي استضافته محافظة الأقصر خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي حضره رئيس مجلس الوزراء المصري، لافتةً إلى أنها بحثت خلال لقائها معه أهمية تجنب الآثار الجانبية للتمدد العمراني غير المخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وخطورة ذلك على البيئة .

وأوضحت ميمونة شريف أنها اقترحت على رئيس الوزراء دراسة إمكانية عقد منتدى لبحث آثار التنمية العمرانية على التغيرات المناخية، وطلبت من وزير التنمية المحلية نقل هذا الاقتراح إلى رئيس مجلس الوزراء .

وعقد شعراوي اجتماعاً مع وزير اللا مركزية الكيني ومحافظ مدينة كيسومو؛ بمشاركة كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تقدير الدولة المصرية لجمهورية كينيا قيادةً وحكومةً وشعباً عن كرم الاستضافة للوفد المصري المشارك في فعاليات القمة الإفريقية، وكذا تقدير مصر لجهود الحكومة الكينية على استضافة ونجاح القمة في دورتها الحالية التي ركزت على قضايا محورية؛ على رأسها دور المدن الوسيطة بإفريقيا في تنفيذ موضوعات التنمية الحضرية المستدامة وكذا موضوعات تغير المناخ ودور الإدارة المحلية في وضع مخططات لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه المدن الإفريقية .

وأكد شعراوى قوة ومتانة العلاقات المصرية- الكينية والتي تتمتع بروابط قوية؛ خصوصًا في ظل تنسيق وتشاور مستمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكيني أوهورو كينياتا.

وشهد اللقاء استعراض بعض مقترحات التعاون المشترك بين الوزارتين والمحافظات والمدن الكينية والمصرية وبعض المجالات التي يمكن الاستفادة منها في مصر ونقلها إلى الجانب الكيني؛ خصوصًا في ما يخص التدريب ورفع القدرات وتبادل الخبرات للكوادر في البلدين .

وأكد وزير اللا مركزية في كينيا أن العلاقات المصرية- الكينية تشهد تطوراً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي.

والتقى وزير التنمية المحلية نائبَ المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لإقليم جنوب القارة الإفريقية.

وأكد شعراوي العلاقة الجيدة التي تربط بين الوزارة والمكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، وما تحقق من مشروعات تنموية مهمة وشراكات فعالة خلال الفترة الماضية في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج .

وعرض وزير التنمية المحلية ملامح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الخاصة بتطوير الريف المصري، والتي يجري تنفيذها خلال الفترة الحالية على أرض المحافظات لتحسين حياة ملايين المواطنين .

وأعرب مسؤول البرنامج عن رغبة عدد من دول منطقة جنوب القارة الإفريقية بزيارة مصر للتعرف على أرض الواقع حول ما تشهده القرى المصرية من تطوير في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وما القطاعات الرئيسية التي يتدخل فيها البرنامج وأثر ذلك على جودة حياة المواطنين ومستواهم المعيشي، بالإضافة إلى دراسة إمكانية حضور دورات تدريبية لكيفية التخطيط والمتابعة وتصميم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة بالأسلوب المتبع في "حياة كريمة".

وأكد نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي أن "حياة كريمة" تعد نموذجًا جيدًا وناجحًا وهناك فرصة لتعميمها وإطلاق مبادرات مشابهة لها على مستوى قارة إفريقيا

وأكد وزير التنمية المحلية ترحيب الحكومة المصرية بنقل تجربة "حياة كريمة" لجميع دول القارة الإفريقية وتقديم الدعم الفني والتقني من الوزارات المعنية التي تتابع تنفيذها؛ وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية .

والتقى شعراوي خالد سفير رئيس رابطة المدن والحكومات المحلية المغربية والوفد المغربي المرافق له من أعضاء الرابطة والمشاركين في فعاليات قمة المدن الإفريقية .

ورحب وزير التنمية المحلية بتبادل التجارب والخبرات الناجحة بين المدن والمحافظات المصرية ونظيرتها المغربية في مختلف المجالات والقطاعات التي تهم المواطنين في البلدين؛ سواء أكانت صناعية أم زراعية وسياحية.. وغيرها لتحقيق التوافق والاستفادة للشعبين الشقيقين .

وأشار شعراوي إلى أهمية التعاون المشترك بين المحليات بالبلدين لمواجهة التحديات المشتركة حالياً؛ سواء في ما يخص مواجهة فيروس كورونا أو تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية .

وأشاد المسؤول المغربي بما حققته العلاقات المصرية- المغربية من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى الزيارة المهمة لسامح شكري وزير الخارجية، إلى المغرب؛ والتي جسدت وأظهرت ليس فقط الاهتمام السياسي بين البلدين وما تحظى به العلاقات على مستوى القيادتين والشعبين.

وأعرب خالد سفير عن تقديره للحضور المصري القوي والفاعل خلال الجلسات الخاصة بالقمة والجناح المصري المتميز في المعرض، معرباً عن سعادته بتجرية منصة "أيادي مصر" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية؛ لتوفير فرص عمل للسيدات والشباب عبر الترويج للمنتجات التراثية والحرفية التي تتميز بها المحافظات المصرية، وعرض رئيس رابطة المدن المغربية رغبته في التعاون بين منصة أيادي مصر وأكاديمية السلع التقليدية في مدينة مراكش؛ سواء على مستوى الدعم الفني، خصوصاً أن هناك توجهًا لإطلاق مبادرة مباشرة على المستوى الإفريقي "أيادي إفريقيا" ونقل الخبرات المصرية في هذا الشأن لكل الدول الإفريقية.

وأكد خالد سفير أهمية تفعيل التعاون بين المدن المصرية والمغربية للوصول إلى شراكة حقيقية وتفعيل ما تم توقيعه من اتفاقيات للتوأمة .