نهضة غير مسبوقة.. برلماني يشيد بافتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، مشددًا على أهميته في تحقيق الأمن الغذائي باعتباره قضية أمن قومي .

وأضاف خليل، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم، أن هذه المشروعات التي تهتم بالإنتاج الغذائي وتعمل على تطويره، ظهرت أهميتها في نجاح الدولة المصرية في توفير السلع الأساسية واحتياطي استراتيجي كبير منها رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية، وما تبعها من أزمة اقتصادية عالمية تسببت في تراجع النمو في كثير من دول العالم.

ولفت خليل إلى أهمية افتتاح المشروعات القومية المختلفة في كل المجالات، مؤكدًا أنها تأتي ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة، وتسهم في توفير مئات الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تطوير البنية التحتية وما يتبعه من زيادة الاستثمارات.

وشدد خليل على أن مصر تمضي قدمًا في مرحلة البناء والتنمية على كل المستويات، مؤكدًا أن تلك المشروعات تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن دورها في تلبية كل متطلبات المواطنين في كل المجالات، لافتًا إلى أن ما تشهده البلاد من عمليات التنمية لم يسبق له مثيل؛ خصوصًا أن هذه المشروعات في كل أنحاء الجمهورية.​