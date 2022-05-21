استلام فوري.. أول صور لشقق الإسكان التي تطرحها شركة طلعت مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية حجز شقق مدينتي والرحاب ضمن حصة الوزارة في المشروعين يوم الأحد 22 مايو الجاري.

الطرح الجديد يتم عبر الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، عن طريق الموقع الإلكتروني، https://nuca.tmg.com.eg/home

وتتراوح مساحة الشقق ما بين 56 – 58 – 122 – 140 مترا مربعا، وقيمة جدية الحجز 100 ألف جنيه، وأتاحت الشركة الشراء على طريقتين الأولى الشراء النقدي أو التقسيط المباشر مع الهيئة لمدة حتى 7 سنوات، ويتوجه المواطن إلى أحد فروع بيع الشركة لاختيار الوحدة ونظام السداد المحمل بالفائدة.

ويمكن الشراء عن طريق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 8% والتقسيط على 25 سنة.

إجراءات حجز الوحدات الخاصة بوزارة الإسكان في مدينتي والرحاب

شروط التمويل وفقا لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري:

1- حد أقصى ثمن الوحدة 3 ملايين جنيه بدون وديعة الصيانة.

2- حد أقصى للتمويل %80 من قيمة الوحدة.

3- سعر الفائدة %8 متناقصة.

4- لا توجد مصروفات إدارية.

5- الحد الأقصى للتمويل 25 سنة: بشرط ألا يتجاوز عمر العميل 65 سنة في نهاية التقسيط.

6- في حالة التمويل على أكثر من فرد في الأسرة شرط العمر على الفرد الممول الأكبر سنا.

7- عمل استعلام ائتماني وميداني وشامل.

8- تقديم إثبات رسمي لدخل العميل بحد أقصى 50 ألف جنيه للأعزب و70 ألفا للأسرة شهريا.