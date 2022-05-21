لسد الفجوة وزيادة التصدير.. برلماني يشيد بأهمية مشروع مستقبل مصر في تحقيق الأمن الغذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، يأتي في إطار توجه الدولة المصرية في التوسع في المشروعات الزراعية، من أجل سد الفجوة وزيادة التصدير؛ بما لا يخل باحتياجات المواطنين.

وشدد منصور، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، على أن مشروع مستقبل مصر من أكبر المشروعات الزراعية، ويسهم في إنتاج كل المشروعات التي تحتاج إليها بلادنا، منوهًا بأن تحقيق الأمن الغذائي أمن قومي، ومع حدوث الأزمات العالمية المتكررة أكدت أنه لا غنى عن التطوير والتحديث في المشروعات الغذائية.

وأضاف منصور أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتوسع الأفقي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية من أجل زراعة المحاصيل الاستيراتيجية لسد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد، مشددًا على أهمية المشروعات القومية والتي تعتبر مشروعات كبيرة الحجم ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية مهمة، واسعة النطاق على المستوى الجغرافي، تأخذ في الاعتبار أولويات الدولة وخطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة المدى.

واختتم منصور بالتأكيد أن المشروعات القومية ستسهم في توفير فرص عمل جديدة وعديدة وتخفيض معدلات البطالة وتوفير فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، وتذليل كل العقبات أمام المستثمر؛ سواء المصري أو الأجنبي، مشيرًا إلى أن المشروعات ليست أهدافها اقتصادية فقط؛ ولكن متعلقة بتحقيق الأمن القومي وتحقيق مستوى معيشة لائق.​