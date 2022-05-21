محافظ القاهرة يوجه بالاستجابة لطلبات أعضاء البرلمان بالعاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن تحقيق مصلحة المواطن هي هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وقال عبدالعال، خلال لقاء عدد من نواب البرلمان بالقاهرة، إن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشكلات المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع محافظ القاهرة لطلبات نواب البرلمان المقدمة لخدمة دوائرهم ووجه بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للمساهمة في تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع عبر النواب عن رضا المواطنين عن الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة خاصة في مجال إعادة رصف الشوارع، ومشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي.

شهد الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدد من رؤساء الأحياء.