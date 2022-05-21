وفاة الكاتب يحيى تادرس صاحب فكرة برنامج حكاوي القهاوي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

توفي اليوم السبت الكاتب والسيناريست يحيى تادرس، أحد أشهر أقلام الإعداد في التلفزيون.

وكتب المخرج رضا شوقي، عبر صفحته بفيسبوك صورة لتادرس، معلقا: "انتقل إلى الأمجاد السماوية السيناريست يحيى تادرس عوض زوج المرحومة سامية فهيم سلامة.

وتقام صلاة الجناز في كنيسة مارجرجس هليوبلس، وتتلقى الأسرة العزاء في القاعة الملحقة بنفس الكنيسة بدءا من السادسة مساء وحتى العاشرة مساء.

ويحيى تادرس هو معد برامج تليفزيونية وصاحب فكرة البرنامج الشهير "حكاوي القهاوي"، والذي قدمته الإعلامية الراحلة سامية الأتربي في تسعينيات القرن الماضي.