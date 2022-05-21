شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: مصر الأولى عالميا فى تصدير طرود النحل الحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا جديدا من إصداره الرابع "أرقامX الزراعة"، استعرض خلاله أهم الأرقام الخاصة بصناعة نحل العسل وعسل النحل في مصر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للنحل، والذي تم إقراره للاحتفال به في 20 مايو من كل عام.

وتعد مصر الأولى عالميا في تصدير طرود النحل الحي، حيث يبلغ إجمالي ما تصدره مصر إلى الخارج حوالي 1.3 مليون طرد نحل حي كل عام، كما تم تصدير هذا العام حوالي 3200 طن عسل إلى الخارج خلال عام 2021.

ووفقا للإنفوجراف، تبلغ قيمة صادرات مصر من منتجات نحل العسل ومستلزمات الإنتاج حوالي 300 مليون دولار، كما يبلغ إجمالي إنتاج مصر من عسل النحل حوالي 30 ألف طن، وتمتلك مصر حوالي 2 مليون طائفة وخلية نحل، حيث يعمل في مجال تربية نحل العسل في مصر، حوالي 25 ألف أسرة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير أرقام فى الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.