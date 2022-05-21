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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح النسخة الثانية لمنتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب.. الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن افتتاح فعاليات النسخة الثانية لمنتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب تحت شعار (رؤية وطن)، وتحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجامعة الدول العربية، والذي تنفذه الوزارة من خلال مكتب العاملين بالشباب والرياضة الدولي، بمشاركة وفود 20 دولة عربية من قيادات وشباب وزارات الشباب والرياضة العرب، خلال الفترة من (22-27) مايو الجاري، بالقاهرة الجديدة.
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، أن هذا المنتدي يأتي تنفيذاً لتوصيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال اجتماعه بوزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة 2019، بضرورة تفعيل دور وزارت الشباب والرياضة في المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة العربية، وايماناً بدور وزارة الشباب والرياضة المصرية الرائد، مما تطلب الأمر تنفيذ منتدي عربي لتوسيع النقاش حول القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع العربي ووضع حلول للقضاء علي تلك التحديات.
أشار "صبحي" إلى أن هذا المنتدى يهدف إلى الارتقاء بالعاملين بوزارات الشباب والرياضة في الدول العربية من خلال تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتبنى منهجيات علمية وعملية واستراتيجيات محددة ترفع مستوى أداء العاملين بقطاعات الشباب والرياضة في مختلف الدول العربية، والسعي لاستحداث أفكار جديدة لتنفيذ فعاليات متميزة ومختلفة من خلال هذا المنتدى.
أضاف رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب أن هذا المنتدى يُعد أول حوار فكري يضم مجموعة من القضايا المعاصرة، التي تبرز دور العاملين في المجال الشبابي والرياضي في استثمار طاقات الشباب، وتنمية قدراتهم من خلال العمل باستراتيجية عربية موحدة.
ويضم المنتدى خلال فترة تنفيذه برنامجاً سياحياً للوفود المشاركة، كما يضم 3 جلسات رئيسية بواقع جلسة يومياً، حيث تأتي الجلسة الأولي بعنوان "بناء الإنسان العربي من منظور شبابي ورياضي، وتأتي الجلسة الثانية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي ورقمنة الخدمات والمنصات الرقمية في المجال الشبابي والرياضي"، بينما تأتي الجلسة الثالثة بعنوان "أثر التطوير المؤسسي على النهوض بالمنظومات الشبابية والرياضية".
كما يضم المنتدى 9 ورش عمل يتم تنفيذها بواقع 3 ورش عمل يومياً، حيث يُعقد في اليوم الأول 3 ورش وهي "آليات تأصيل الهوية العربية المشتركة، تصويب الانحرافات الفكرية وانعكاساتها على المجتمعات العربية، السياسات الوطنية العربية تجاه الشباب"، وفي اليوم الثاني تُعقد 3ورش عمل وهي "آليات التحول الرقمي ورقمنة الخدمات، انشاء منصة رقمية شبابية ورياضية عربية موحدة، أفكار ورؤي لمبادرات عربية مشتركة"، وفي اليوم الثالث تعقد 3ورش عمل أخري وهي "الإجراءات والخطوات الإصلاحية الداعمة لعملية التطوير المؤسسي، الطريق نحو التميز المؤسسي وبناء مؤشرات الأداء، تجارب دولية حول التمكين والتغيير وتطوير الأداء"، وتختتم تلك الورش بورشة عامة لصياغة التوصيات والبيان الختامي للملتقي.
ويشهد المنتدى نخبة كبيرة من المسئولين والمتخصصين والشخصيات العامة داخل مصر وخارجها، ولفيف من أساتذة الجامعات، وبعض أعضاء مجلس النواب المصري.