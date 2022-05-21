شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تعلن أسماء الخبراء المشاركين بجلسة الصناعات الطبية بـ"مصر تستطيع بالصناعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الهجرة أسماء الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في جلسة "الصناعات الطبية والدوائية.. التحديات والفرص"، حيث يناقش خبراء الصناعات الدوائية من أبناء مصر ونابهيها بالخارج في الجلسة الموسعة من أجل دعم استراتيجية الدولة لإقامة صناعة دوائية مصرية بمواصفات عالمية، وذلك في إطار الاستعدادات لمؤتمر مصر تستطيع في نسخته السادسة "مصر تستطيع بالصناعة"

وينظم مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.

ويشارك في الجلسة كل من د. إيهاب عثمان رئيس تصنيع المنتجات الدوائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 2019. ود. عثمان مدير تكنولوجيا منتجات الأدوية، العمليات الفنية، المستحضرات الصيدلانية في ليكسينجتون، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية.

ود. أحمد سالمان أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر، وزميل ومستشار في كلية كيلوج بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة وأستاذ علم المناعة بجامعة عين شمس. ود.سلمان أحد أعضاء الفريق البحثي بجامعة أكسفورد الذي صمم وطور لقاح أوكسفورد أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد.

ود. هشام الإنشاصي مدير معهد تطوير المنتجات الحيوية (IBD)، وأستاذ هندسة العمليات الحيوية بكلية الهندسة الكيميائية وهندسة الطاقة، بجامعة التكنولوجيا في ماليزيا. ود. الإنشاصي مساعد مدير الابتكار وتطوير المنتجات بمعهد تطوير المنتجات الحيوية، جامعة التكنولوجيا، ماليزيا.

ود. نادية حماد رئيس شركة ناسي سولوشن للمستلزمات الطبية، بالولايات المتحدة الأمريكية. عملت نائب الرئيس العالمي للشئون السريرية ببيومريوكس في فرنسا، كما شغلت منصب نائب رئيس قيادة وتوجيه المجلس العالمي للبحث والتطوير، واستعانت بها شركة باير هيلث كير في منصب مدير الجودة.

بالإضافة إلى ريك منسى مؤسس شركة Inc Espresso Health والرئيس التنفيذي لها، وهي منصة متنقلة وسحابية داخلية توفر نتائج أفضل للرعاية الصحية من خلال تخصيص الرعاية المنزلية والمجتمعية للمنتفعين وربطها بحلول تعاونية وتقنية مركزية لخدمة المريض. وشركةHealth Home iCare، للرعاية الصحية المنزلية المبتكرة، والرعاية الصحية المعقدة، وتمريض ما بعد مغادرة المستشفى وخدمات المسنين.

ود. أحمد فهيم أستاذ النانوتكنولوجي وصياغة المستحضرات الصيدلانية بجامعة ساندرلاند في بريطانيا. و د. فهيم صاحب براءة اختراع في بريطانيا وأوروبا في مجال الخلايا السرطانية ومنع انتشارها باستخدام جزيئات تتحلل طبيعيا في الجسم البشري.

ود. رياض البربري أستاذ مساعد الكيمياء والفيزياء الحيوية بكليتي الطب طب الأسنان بجامعة روتشستر. و د.رياض أستاذ مساعد بكلية الطب بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ود. أسامة إبراهيم المتخصص في الاختبارات الميكروبية، واستشاري التكنولوجيا الحيوية وسلامة الغذاء. و د.إبراهيم عضو الجمعية الكيميائية الأمريكية والجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة ، وجمعية الأحياء الدقيقة الصناعية.

ود. علاء بركات مؤسس شركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية ورئيسها التنفيذي، وهي شركة متخصصة في تصنيع وتوريد كواشف وأطقم التشخيص المخبري عالية الجودة بمواصفات عالمية. ود. بركات عضو دائم في الجمعية الألمانية للمناعة، والجمعية الألمانية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.

ود.إيهاب كمال، أستاذ بيولوجيا الخلية والأنسجة، ومدير قسم الأبحاث والتطوير بشركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية، وعضو المجلس الاستشاري للصناعة في مجال العلوم الطبية الحيوية بمدينة زويل. شارك د.كمال في تأسيس مدرسة فنية للتعليم المزدوج كرئيس لجنة إعداد مناهج الجدارات الخاصة بصناعات التكنولوجيا الحيوية.