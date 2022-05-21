شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن تهدئة حركة القطارات بين محطتى حدائق حلوان ووادى حوف 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة و تشغيل مترو الأنفاق عن تهدئة حركة القطارات بين محطتى حدائق حلوان و وادى حوف بالخط الأول حلوان - المرج الجديدة إعتبارا من صباح اليوم السبت 21 مايو ولمدة 10 أيام متصلة وذلك نظرآ لتمرير ماسورة مياه أسفل السكة بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى ، و تتقدم الشركة بالإعتذار لجمهور ركاب الخط الأول عن التأخيرات الخارجة عن ارادة الشركة وتهدئة حركة القطارات فى هذه المنطقة إلى سرعة 8 كم / س ، وتؤكد الشركة فى بيانها على أن الأعمال فى هذه المنطقة ستجرى على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها فى أسرع وقت .

ومن جانبه، ناشد أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمي للشركة جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والإستفسارات الخاصة بجمهور الركاب ومن خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط، مؤكدين على أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.

وتقدم جميع قيادات الشركة والعاملين بها بخالص الشكر والتقدير إلى جميع مستخدمى خطوط المترو لتفهمكم أسباب تهدئة القطارات فى هذه المنطقة متمنيين لمصرنا الغالية دوام التقدم والازدهار والتطوير المستمر .