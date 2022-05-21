شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث زيادة عدد الطلاب المصريين المبعوثين لجامعة College London والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الجمعة، جامعة University College London (UCL)؛ لمناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الجامعة وعدد من الجامعات المصرية، وذلك في إطار خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لدعم وتعزيز الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة على المستوى الدولي، على هامش المشاركة في المؤتمر الذي تُنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالمملكة المُتحدة.

وعقد الدكتور عبدالغفار اجتماعًا مع الدكتور مايكل سبنس رئيس الجامعة، واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية المُتاحة لزيادة إتاحة التعليم العالي في مصر، وذلك تماشيًا مع خطة التنمية المُستدامة 2030، كما بحث الجانبان إمكانية زيادة أعداد الطلاب المصريين المبعوثين لجامعة UCL، في إطار الاتفاقية المُبرمة بين الجامعة والمكتب الثقافي المصري بلندن.

وأكد الوزير على تشجيع الدولة المصرية لإنشاء أفرع للجامعات الدولية المرموقة في مصر، لإتاحة تعليم بمستوى دولي داخل مصر، مستعرضًا قصص نجاح أفرع الجامعات الأجنبية في مصر، والتي نجحت في استقطاب الطلاب إليها وبدأت الدراسة بها.

وأشار الوزير إلى تدويل البرامج التعليمية من خلال إتاحة برامج دراسية تمنح شهادات أكاديمية مُزدوجة في مجالات (الذكاء الاصطناعي والطب والهندسة وإدارة الأعمال).

واستعرض الوزير اهتمام الدولة بالجامعات التكنولوجية لإتاحة مسار تعليمي جديد، مشيرًا إلى أنه تم بدء الدراسة في 3 جامعات تكنولوجية بالفعل (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية)، وكذلك إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، كما أشار إلى وجود فرص استثمارية بالمستشفيات الجامعية التي تخدم ملايين المواطنين في مصر.

ومن جانبه، رحب الدكتور مايكل سبنس بتبادل الأساتذة والطلاب والباحثين بين جامعة UCL والجامعات المصرية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في الشراكات بمجال التعليم عن بُعد، خاصة في برامج الدراسات العليا.

حضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، والدكتور رشا كمال المُستشار الثقافي المصري بلندن، وحضر من الجانب البريطاني، كيران مونيان مدير مكتب العلاقات الدولية، وبيكي ويثام مدير تطوير الاستراتيجيات، وفوني نيماهيني مدير الشراكات الدولية بقسم إفريقيا والشرق الأوسط.