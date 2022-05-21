شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: نزع حشائش من المصارف بطول 28 ألف كيلومتر خلال العام المالى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع المهندس محمد صالح رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لإستعراض موقف مشروعات الهيئة فى مجال تجديد شبكات الصرف المغطى وإنشاء وتطهير المصارف العامة المكشوفة.

وصرح الدكتور عبد العاطى، أنه تم الإنتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام قدره 57 ألف فدان من أصل 60 ألف فدان مستهدفة خلال العام المالي الحالى 2021 /2022 ، كما تم الإنتهاء من إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة وتنفيذ أعمالصناعية مثل (كبارى - سحارات - حوائط ساندة - أعمال تكاسى بالدبش) فى زمام 9721 فدان ، وتنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال أكثرمن 28 ألف كيلومتر ، وتنفيذ أعمال تجريف مصارف بحجم 7.40 مليون متر مكعب.

كما تم الإنتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام قدره 7.40 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى، وتوسيع وتعميق مصارفعامة مكشوفة بمناطق الإستصلاح في زمام قدره 800 ألف فدان ، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة في المناطق القديمة والجديدةفي زمام وقدره 392 ألف فدان ليصبح إجمالي زمام الصرف العام الذي تم الإنتهاء 8.40 مليون فدان تقريباً، من أصل 8.50 مليون فدان تتضمنها إستراتيجية هيئة الصرف في مجال إنشاء وتعميق وتوسيع المصارف المكشوفة العامة بالوجهين القبلي والبحري ومناطقالإستصلاح.

كما تم الإنتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6.00 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى منها (4.30مليون فدان بالوجهالبحري و 1.70 مليون فدان بالوجه القبلي) ، من أصل 6.40 مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي منها (4.60 مليون فدان بالوجه البحري و 1.80 مليون فدان بالوجه القبلي) تتضمنها إستراتيجية هيئة الصرف في مجال مشروعات الصرف المغطى.

وصرح عبد العاطى أن مشروعات الصرف الزراعى تُسهم فى تنمية الإقتصاد القومى من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية فى مجال الصرف الزراعى العام والمغطى ، الأمر الذى يؤدى للحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفيرالتهوية الملائمة بالتربة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكىوخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية ، وبالتالى زيادة الإنتاج الزراعى بنسبة حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية وتحقيق أعلىإنتاجية محصولية كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك.

وأوضح أن هيئة الصرف تقوم بوضع الخطط ودراسات مشروعات الصرف المغطى والمكشوف وتصميمها والإشراف على تنفيذها، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي، وصيانتها بإستخدام المعدات الحديثة، مع وضع المعايير اللازمةلتحديد أولويات المناطق التى تحتاج للإحلال والتجديد، وتصنيع المواسير ومكونات شبكة الصرف ، بالإضافة لتشغيل وصيانة شبكات الصرف العام، وإنشاء وتوسيع وتعميق وتعديل المصارف المكشوفة وكذلك الأعمال الصناعية اللازم إنشائها علي هذه المصارف، وصيانة المصارف العمومية ومقاومة الحشائش لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية طبقاً للقطاعات التصميمية.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بتنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح، والتى تهدفلوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى المستمرة منذ 30 عاماً، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيراتوآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

جدير بالذكر أن إجمالى أطوال المصارف التابعة للهيئة تصل إلى 21 ألف كيلومتر لعدد 4444 مصرف، بالإضافة لـ (157) محطة رفع ،كما يتم استخدام أنظمة الرصد عن بعد (التلميترى) لقياس مناسيب المياه لـ 51 موقع على المصارف، وقياس نوعية المياه لـ2 موقع(مصرف الرهاوى – محطة تروجه) ، ويتبع الهيئة (7) مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرىوالقبلى (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE، كما قامت الهيئة بإنشاء مركزينللتدريب بكل من طنطا والإسكندرية لغرض توفير التدريب اللازم لرفع كفاءة العاملين بها ، ويتم من خلال هذين المركزين توفير دورات عملية مُتخصصة فى مجال تقنيات الصرف ، وإرشاد الصرف وغيرها.