شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز فى شمال الواحة بأكتوبر الجديدة 1 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن على العملاء الفائزين بقطع الأراضي التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر، لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه لجهاز مدينة أكتوبر الجديدة لإنهاء إجراءات الاستلام.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى من 1 : 40، يوم الأربعاء 1/6/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الخميس 2/6/2022، والقطع من 81 : 120، يوم الأحد 5/6/2022، والقطع من 121 : 160، يوم الإثنين 6/6/2022، والقطع من 161 : 184، يوم الثلاثاء 7/6/2022، والقطع بالمجاورة الثانية من 1 : 38، يوم الأربعاء 8/6/2022، والقطع من 39 : 75، يوم الخميس 9/6/2022.
وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة من 1 : 40، يوم الأحد 12/6/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 13/6/2022، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 14/6/2022، والقطع من 121 : 150، يوم الأربعاء 15/6/2022، والقطع بالمجاورة الرابعة من 1 : 38، يوم الخميس 16/6/2022، والقطع من 39 : 75، يوم الأحد 19/6/2022، والقطع بالمجاورة الخامسة من 1 : 40، يوم الإثنين 20/6/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الثلاثاء 21/6/2022، والقطع بالمجاورة السادسة من 1 : 40، يوم الأربعاء 22/6/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الخميس 23/6/2022، والقطع من 81 : 120، يوم الأحد 26/6/2022، والقطع من 121 : 160، يوم الإثنين 27/6/2022، والقطع من 161 : 200، يوم الثلاثاء 28/6/2022، والقطع من 201 : 230، يوم الأربعاء 29/6/2022.
وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة السابعة من 1 : 40، يوم الأحد 3/7/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 4/7/2022، والقطع من 81 : 116، يوم الثلاثاء 5/7/2022، والقطع بالمجاورة الثامنة من 1 : 45، يوم الأربعاء 6/7/2022، والقطع من 46 : 90، يوم الخميس 7/7/2022، والقطع من 91 : 135، يوم الأحد 17/7/2022، والقطع من 136 : 177، يوم الإثنين 18/7/2022، والقطع بالمجاورة التاسعة من 1 : 40، يوم الثلاثاء 19/7/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الأربعاء 20/7/2022، والقطع من 81 : 116، يوم الأحد 24/7/2022، والقطع بالمجاورة العاشرة من 1 : 40، يوم الإثنين 25/7/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الثلاثاء 26/7/2022، والقطع من 81 : 138، يوم الأربعاء 27/7/2022، وتخصيص الأيام من الأحد 31/7/2022 : الخميس 4/8/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام.