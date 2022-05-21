شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد انخفاض درجات الحرارة عن الأمس من 5 إلى 6 درجات، حيث نتأثر بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط وجنوب أوروبا معتدلة في درجات الحرارة، بالإضافة إلى امتدجاد منخفض جوي في طبقات جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الاولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ودينا شرف، أنّ هذا المنخفض سيعمل على تكاثر السحب على مدار اليوم وهو ما يحجب جزءً من أشعة الشمس ويساعد على انخفاض درجات الحرارة، مشيرةً إلى أنّ الأجواء في فترة النهار ستكون معتدلة تماما على أغلب مناطق الجمهورية بما فيها السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وتابعت، أن الأجواء ستكون حارة على جنوب الصعيد، أما خلال فترات الليل، فإنّ البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة وستكون الاجواء في الليلة القادمة مائلة للبرودة على أغلبب مناطق القاهرة والسواحل الشمالية وبعض محافظات شمال الصعيد ومعتدلة ولطيفة على جنوب الصعيد.

وأشارت، إلى أنّ اليوم سيشهد نشاط للرياح على السواحل الشمالية وهمو ما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة في المساء، وسيشهد اليوم فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح، السلوم، الضبعة، والإسكندرية، لكنها فرص خفيفة لن تؤثر على الأنشطة اليومية.