شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لمصطفى البنك مستريح أسوان فى قفص المحكمة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 بثا مباشرا من داخل محكمة جنايات قنا الاقتصادية، لمتابعة أولى جلسات محاكمة مصطفى البنك مستريح أسوان.

ورصد الخليج 365 فى البث المباشر أولى لقطات ظهور لمستريح أسوان مصطفى البنك و6 آخرين بتهمة النصب على أهالي أسوان فى مئات الملايين.

ودخل مصطفى البنك و6 آخرين قفص الاتهام داخل محكمة قنا الاقتصادية انتظارا لبدء أولى جلسات محاكمتهم.

وتشهد المحكمة إجراءات أمنية مشددة، بعد حالة الشغب التى شهدتها بعض قرى أسوان عقب هروب بعض المستريحين، بأموال الأهالى التى جمعوها من المواطنين بعد أن أوهموهم بأرباح طائلة تتجاوز 30 %، مستغلين بساطتهم و أميتهم، عبر عشرات المناديب.



الظهور-الأول-لمصطفى-البنك-مستريح-أسوان-فى-قفص-المحكمة-(1)



الظهور-الأول-لمصطفى-البنك-مستريح-أسوان-فى-قفص-المحكمة-(2)



الظهور-الأول-لمصطفى-البنك-مستريح-أسوان-فى-قفص-المحكمة-(3)



الظهور-الأول-لمصطفى-البنك-مستريح-أسوان-فى-قفص-المحكمة-(4)