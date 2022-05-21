شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي عن الحوار الوطنى: "هنستنى ونسمع.. ونكلم أحبابنا فى كل ما يتم طرحه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الحوار الوطني، قائلا: "في الحوار الوطني.. كلام كتير وهنستنى ونسمع.. ونكلم أحبابنا في كل ما يتم طرحه.. ولازم الانتباه للملفات.. هل الكلام اللى بيتقال مذاكره؟".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي: "البيانات متوفرة.. طبعا متوفرة.. كل البيانات على مواقع الحكومة وعلى موقع رئاسة الجمهورية.. وتعمل منها سياق في الموضوع ده.. واللى يتكلم يقول: "شايف بتعملوا إيه.. واتصور بالعلم والتخطيط والنتائج معايا أنه كده".

وتابع الرئيس السيسي: "أنا محتاج اسمع ده.. كلنا حتى الحكومة.. من فضلكم.. متفرغوش عمل كان فيه كرم كبير من ربنا علينا كلنا.. مش على الحكومة ومش عليا.. ومش على الناس اللى بتشتغل.. ده مجهود على مصر.. خايف نكون جاحدين مع كرم ربنا علينا.. مع دولة مستهدفة بإرهاب وتطرف.. وجماعات قاعدة ليل نهار تردد الأكاذيب والشائعات".