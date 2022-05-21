شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "مستقبل مصر": المشروع يوفر 550 مليون دولار واردات بزراعة 288 ألف فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المقدم بهاء الغنام، مدير مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، إن مصر تستورد 2.5 مليار دولار سنويا بإجمالى 4 ملايين طن، مضيفا: مصر تستهلك 3 ملايين طن سكر، حيث كنا نستورد أكثر من مليون طن.

وأضاف مدير مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، خلال كلمته في افتتاح المشروع: "أن مشروع مستقبل مصر يمثل 65 % من الزراعة الآلية من بنجر السكر، ونجح المشروع في توفير 550 مليون دولار محل الواردات من زراعة 288 ألف فدان من المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة وبنجر السكر، خلال 3 سنوات".