شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: تطوير قطاع الكهرباء مش رفاهية ومهم جدا للمشروعات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطوير قطاع الكهرباء على مدار السنوات الماضية وكيف ساهمت في تطوير العديد من المشروعات مثل مشروع مستقبل مصر، قائلا: "قطاع الكهرباء كان يحتاج إلى التطوير.. المستشفيات مش فيها كهرباء.. البيوت اللى الكهرباء بتقطع فيها مرة واتنين وتلاتة تعمل إيه.. مش رفاهية.. دي عناصر مهمة.. بناء مشروع مستقبل مصر زي ده أو مشروع توشكي.. تقولى أولويات الكهرباء لمرحلة متأخرة مثلا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى: "طريق الضبعة.. بيترفع الكفاءة ويتوسع.. علشان الحجم هنا.. حد يقولى كان ممكن يقول بلاش ده؟!".