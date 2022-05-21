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الرئيس السيسي: تطوير قطاع الكهرباء مش رفاهية ومهم جدا للمشروعات الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطوير قطاع الكهرباء على مدار السنوات الماضية وكيف ساهمت في تطوير العديد من المشروعات مثل مشروع مستقبل مصر، قائلا: "قطاع الكهرباء كان يحتاج إلى التطوير.. المستشفيات مش فيها كهرباء.. البيوت اللى الكهرباء بتقطع فيها مرة واتنين وتلاتة تعمل إيه.. مش رفاهية.. دي عناصر مهمة.. بناء مشروع مستقبل مصر زي ده أو مشروع توشكي.. تقولى أولويات الكهرباء لمرحلة متأخرة مثلا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى: "طريق الضبعة.. بيترفع الكفاءة ويتوسع.. علشان الحجم هنا.. حد يقولى كان ممكن يقول بلاش ده؟!".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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