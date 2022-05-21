شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يبدأون امتحان العربى فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للعام الدراسى الجارى، أداء امتحان مادة اللغة العربية فى التاسعة صباحا، حيث يؤدى 194334 طالبا وطالبة موزعين على 781 لجنة علي مستوي القاهرة.

ووجه محمد عطية مدير المديرية بالالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية وضبط النفس واحتواء المواقف وعدم منع أي طالب من أداء الامتحانات، كما شدد علي منع ومكافحة الغش وتطبيق القانون، فيما ناشد أولياء الأمور بعدم تصديق الشائعات وعدم الوقوف والتزاحم أمام اللجان الامتحانية مما يؤثر علي أبنائنا ويشيع التوتر والارتباك، كما حث أبناءه الطلبة علي الالتزام حرصا علي مستقبلهم، والتزام التعليمات واللجنة الامتحانية والقائمين عليها والتركيز علي الإجابات وقراءة الأسئلة جيدا.