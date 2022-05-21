شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: تخفيض مهلة الـ7 أيام الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم تخفيض مهلة الـ7 أيام الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بارسال الفواتير الالكترونية لحظياً.

وأوضح " عبد القادر " أنه سيتم تخفيض مهلة الـ 7 أيام الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة ستة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية بدءًا من 1/7/2022 ، وبدءًا من 1/8/2022 تصبح المهلة خمسة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية ، وبدءًا من 1/9/2022 تصبح المهلة أربعة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية ، وبدءًا من 1/10/2022 تصبح المهلة ثلاثة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية ، وبدءًا من 1/11/2022 تصبح المهلة يومان من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية ، وبدءًا من 1/12/2022 تصبح المهلة يوم واحد من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية ، مشيرًا إلى أنه بدءًا من 1/1/2023 يتم إرسال الفواتير لحظيًا ( خـــــلال نفس يوم الإصدار ) .

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا ، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى ، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية .

وقال " عبد القادر " إن المصلحة تقوم بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية مرحليًا ليتم تعميمها على المجتمع الضريبى كله ، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة السادسة من المنظومة فى 15 فبراير الماضى ، وأن المرحلة السابعة من المنظومة تبدأ اعتبارًا من ١٥يونيو ٢٠٢٢.

وأكد " رئيس مصلحة الضرائب " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونىhttps://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services