توجيه من الرئيس السيسي بشأن موعد الانتهاء من مشروع مستقبل مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المقدم بهاء الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر، التوسع والاستفاضة في استعراض المشروع: "خد وقتك علشان نطمن الناس، إحنا معانا مستثمرين وإعلام وأجهزة الدولة ومحتاجين نتكلم بشكل مريح".

وقال الرئيس: "إحنا كلامنا إننا منقدرش نستنى لغاية 2024، ولازم نبقى شايفين ده وتطوراته ومقدرش أكون مطمئن لو تجاوزت 2023 في الرقم اللي في مستقبل مصر غير اللي في توشكى وبني سويف والمنيا وغيره".

وأكد السيسي: التكلفة في المشاريع دي أكبر كتير من أي تكلفة بتتعمل في الدلتا، إحنا دخلنا في عمق الصحراء رغم إن الشريط الموازي للنيل يزرع بطرق تانية خالص في انحدار طبيعي للمياه وبالتالي مفيش مشكلة فيها.

وتابع الرئيس السيسي: "لما تيجوا تبصوا هتلاقونا سيبنا الصحراء وبنينا على الشريط النيلي خلال السنوات السابقة".