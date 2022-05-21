بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى

محمد اسماعيل - القاهرة - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مقر افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى.

وبقدم الخليج 365 بثا مباشر لافتتاح مشروع مستقبل مصر فى مواجهة التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الاقليمية والعالمية، وذلك فى ظل اعتماد مصرى كامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة فى القطاع الزراعى، والتى ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، ومن المتوقع أن تنتهى عملية استيراد السكر بحلول عام 2024، بالإضافة لسلع أخرى ستقل تدريجيا ومنها نسبة كبيرة سيتم الاكتفاء الذاتى فيها بحلول عام 2024.