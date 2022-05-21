شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مستريح كرداسة بعد استيلائه على 250 مليون جنيه من الأهالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على مستريح كرداسة الهارب منذ ما يقرب من عام بعد استيلاءه على 250 مليون جنيه من المواطنين في كرداسة بحجة استثمارها في مجال تجارة الأراضي والعقارات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، حيث تم ضبطه وزوجته و3 من أبنائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت عدة بلاغات ضد شخص يدعى " خ.ا" الشهير بمستريح كرداسة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 250 مليون جنيه، بحجة استثمارها في تجارة الأراضي والعقارات، مقابل أرباح شهرية، ثم الهرب وأفراد أسرته منذ ما يقرب من عام.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى مكان هروب المتهم، وتم ضبطه وزوجته و3 من أبنائه، وتبين أنه صادر ١ده 50 حكم قضائي، وأن الضحايا حرروا له محاضر ضده وضد زوجته وأبنائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.