نشرها عبر تيك توك.. ضبط شخص يصور السيدات أثناء استقلالهن المواصلات في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شخص نشر فيديوهات عبر تطبيق تطبيق "تيك توك" لإحدى السيدات "تم تصويره خلسة" أثناء إستقلالها إحدى سيارات الأجرة.

تلقى العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، بلاغا بتضرر سيدة من صاحب صفحة عبر "تيك توك" لتصويره السيدات خلسة في أثناء استقلالهن سيارات الأجرة مصحوب بمقاطع صوتية.

بالفحص والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه شخص مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، وتمكن الرائد مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة من ضبطه وبحوزته هاتف محمول.

أقر المتهم بارتكابه الواقعة، واستخدام الهاتف لتصوير السيدات دون علمهن ونشر عدة مقاطع تشبه ما تقدمت به المجنى عليها بغرض جمع مشاهدات لتحقيق أرباح منها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.