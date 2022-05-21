هارب من ٥٤ حكم نصب.. كواليس سقوط "مستريح كرداسة" المسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

لم تدخر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الجهد استجابة لاستغاثة ضحايا المتهم خالد السمان والمعروف إعلاميا بـ"مستريح كرداسة" فانطلقت مأموريات تتعقبه حتى سقط في قبضة الشرطة.

وحدة الرصد وإدارة المساعدات الفنية تابعت منشورات ومقاطع فيديو متداولة يتهم فيها مئات الأشخاص شخصا يدعى خالد السمان بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بنحو ٢٩٠ مليون جنيه.

توجيهات سريعة من اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى بقيادة نائبه اللواء عاصم أبو الخير، لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط المتهم.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، بينت أن المتهم مقاول يدعى "خالد.م.م." يبلغ من العمر ٦٦ سنة، مقيم شارع المطراوي كرداسة، مطلوب التنفيذ عليه في 54 حكم نصب.

كما تبين بالفحص تحت إشراف العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، أن المتهم الذي يعمل في مجال المقاولات صادر ضده أمر وضبط وإحضار في القضية رقم 8059 جنح لسنا 2020 "نصب".

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز كرداسة ومعاونه النقيب أحمد فايز من ضبط واقتياده لديوان القسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.