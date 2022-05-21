شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى لتنظيم الإعلام: تلقينا 289 شكوى خلال عام وحفظ 130 لعدم وجود مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير السنوي الرابع الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تلقى لجنة الشكاوى 289 شكوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى الأسبوع الثانى من ديسمبر 2021، جاء فيه أنه تم الانتهاء من فحص 276 شكوى منها وأنه جار استيفاء بيانات واستكمال فحص عدد 13 شكوى تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها.

ولفت التقرير الى أن اللجنة أوصت بحفظ 130 شكوى لعدم وجود مخالفة للأكواد والمعايير الإعلامية و لعدم تحديد المخالفة الإعلامية والوسيلة الإعلامية المشكو في حقها، وأوصت بوقف بث 4 برامج تليفزيونية لفترات مختلفة، ووقف 6 إعلانات تليفزيونية وحجب 24 موقعا الكترونيا قدمت ضدها شكاوى، وثبت للجنة أن هذه المواقع غير حاصلة على تراخيص مزاولة نشاط وارتكبت مخالفات إعلامية ما بين انتهاك حقوق الملكية الفكرية لمؤسسات إعلامية، ونشر وقائع مغلوطة وغير صحيحة وتشهير بالغير.

وأوصت اللجنة بغلق 15 صفحة تواصل اجتماعى على فيس بوك في شكاوى تباينت ما بين صفحات وهمية تنتحل صلتها بمؤسسات حكومية، وصفحات تقدم استشارات طبية وتعلن عن منتجات طبية ومستحضرات تجميل غير حاصلة على تراخيص من الجهات المختصة، وألزمت اللجنة 11 صحيفة ورقية والكترونية بنشر الرد الذى يرد من الشاكى باعتباره حقا قانونيا، كما أوصت اللجنة بعدم اختصاصها بنظر 17 شكوى تضمنت موضوعات تخرج عن اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام وفقا للقانون 180 لسنة 2018.

وأشار التقرير، إلى أن النسبة المئوية للوسائل الإعلامية فى الشكاوى الواردة جاءت بنسبة 28 % ضد القنوات و بنسبة 24 % ضد المواقع الالكترونية و6 % ضد الصحف الورقية و 8 % ضد برامج تليفزيونية و7 % ضد إعلاميين وصحفيين و12 % ضد صفحات تواصل اجتماعى، فى حين لم تتلقى اللجنة أي شكاوى ضد المحطات الإذاعية.