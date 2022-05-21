شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أولى جلسات محاكمة مستريح أسوان مصطفى البنك و6 آخرين بجنايات قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحالت النيابة العامة بأسوان، مستريح أسوان مصطفى البنك و6 آخرين إلى المحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بنظام غسيل الأموال، وتحديد جلسة اليوم السبت بدائرة جنايات قنا الاقتصادية.

وتنظر محكمة جنايات قنا الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة المتهمين بأسوان، بدلا من انعقادها فى أسوان تحسبا لوقوع أعمال تجمهر أو شغب أثناء المحاكمة فى حال انعقادها فى أسوان.

وستجري محاكمة المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد حالة الشغب التي شهدتها بعض قرى أسوان عقب هروب بعض المستريحين، بأموال الأهالي التي جمعوها من المواطنين بعد أن أوهموهم بأرباح طائلة تتجاوز 30 %، مستغلين بساطتهم عبر عشرات المناديب.