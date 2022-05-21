شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 21/5/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:18 ص

موعد صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 28: 3

موعد صلاة المغرب 6:45 م

موعد صلاة العشاء 8:13

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:18 ص

موعد صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 3:35

موعد صلاة المغرب 6:52 م

موعد صلاة العشاء 8:22 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:12

موعد صلاة الظهر 11:47 م

موعد صلاة العصر 3:25 م

موعد صلاة المغرب 6:42 م

موعد صلاة العشاء 8:11 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:13 ص

وقت صلاة الظهر 11:39

موعد صلاة العصر 3:11 م

وقت صلاة المغرب 6:29 م

وقت صلاة العشاء 7:54 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:28 ص

موعد صلاة الظهر 11:45 ص

موعد صلاة العصر 11: 3

موعد صلاة المغرب 6:30 م

موعد صلاة العشاء 7:52