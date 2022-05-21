"تركا ذاكرةً لا تمّحى".. شاهد اتصال تليفوني بين الراحلين مظفر النوّاب وأحمد فؤاد نجم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر الكاتب والشاعر السوري تمام هنيدي، آخر اتصال تليفوني تلقاه من الشاعر العراقي مظفر النواب، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق هنيدي عليه قائلًا: "يعود آخر اتصالٍ لي بمظفّر النوّاب إلى أبريل 2010، عندما طلبتُ منه أن نفاجئ عمّ أحمد فؤاد نجم باتصال يجمعه بصديقه القديم بعد أن تعذّر تنسيقُ لقاء لهما في السويداء، خلال زيارة نجم لها آنذاك.. وافق النوَاب بلا تردد، وكانت هذه المكالمة التي اقتنصتها ديمة".

وأضاف هنيدي: "الرحمة للنواب ونجم، وتركا لنا إرثاً ضخمًا وذاكرةً لا تمّحى.. إلى اللقاء يابو عادل".

ولد مظفر النواب في بغداد-جانب الكرخ في عام 1934 من أسرة ثرية أرستقراطية تتذوق الفنون والموسيقى وتحتفي بالأدب، وفي أثناء دراسته في الصف الثالث الابتدائي اكتشف أستاذه موهبته الفطرية في نظم الشعر وسلامته العروضية، وفي المرحلة الإعدادية أصبح ينشر ما تجود به قريحته في المجلات الحائطية التي تحرر في المدرسة والمنزل كنشاط ثقافي من قبل طلاب المدرسة.

وعُرف مظفر النواب سابقا بمعارضته الشديدة للحكومات العراقية المتعاقبة، ويعد من أبرز الشعراء في العراق خلال العصر المعاصر.

أظهر موهبة شعرية منذ سن مبكرة. وأكمل دراسته الجامعية في جامعة بغداد وأصبح مدرسًا.

وبسبب ميوله الثورية، تعرّض للملاحقة وسجن في العراق، وعاش بعدها في عدة عواصم، منها بيروت ودمشق ومدن أوروبية أخرى.