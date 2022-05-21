مصطفى الفقي وزاهي حواس وسفراء وفنانون في حفل زفاف علي أبو دشيش (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

احتفل الدكتور علي أبو دشيش خبير الآثار المصرية، والمستشار الإعلامي لمكتبة الإسكندرية والدكتور زاهي حواس، بعقد قرانه وحفل زفافه على آلاء سالم، مساء اليوم الجمعة.

وحضر الحفل الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، والسفير أسامة نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر وسفير كوريا الجنوبية في مصر، هونج جين ووك، والدكتور أحمد المحمدي الأمين العام لضمان جودة التعليم برئاسة مجلس الوزراء، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح المشرف العام على قنوات ومواقع صدى البلد، والمهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولين العرب.

ومن الفنانين حضر كمال أبو رية، وسامح الصريطي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وندى بسيوني، ووفاء سالم، والمطربة الشعبية هدى، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني، والدكتور محمد عبداللطيف مساعد وزير الآثار السابق وعميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، والدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة.