الشاعر فهد العذاب يشارك في فعاليات معرض أبو ظبي للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يشارك الشاعر فهد العذاب في فعاليات الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يُقام خلال الفترة من 23 وحتى 29 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويقدم فهد العذاب خلال مشاركته في إحدى الأمسيات الشعرية التي تقام على هامشه، مجموعة من قصائده الجديدة، ويتحدث عن مستقبل الشعر العربي في ظل التطورات والتحولات الشعرية التي يشهدها العالم، كما يتحدث عن دور الشعر في الخروب القائمة، وكيفية تصديه لها، ومعالجة العديد من الأزمات.

ويشارك في المعرض ما يقرب على ألف ناشر من أكثر من 80 دولة، ويتضمن أكثر من 450 فعالية تُلبي تطلعات الجمهور، من ضمنها الجلسات الحوارية، والندوات، والأمسيات الأدبية والثقافية والفكرية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفعاليات التعليمية، وأنشطة البرنامج المهني للناشرين، وفعاليات الطفل، التي يقدمها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين.