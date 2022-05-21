نجم: مشروعات ومبادرات مهمة لدار الإفتاء لنشر صحيح الدين بالخارج.. الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

عاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى أرض الوطن، مساء الجمعة، قادما من العاصمة البريطانية لندن، بعد زيارته الناجحة للمملكة المتحدة.

وألقى المفتي خلال الزيارة، كلمته التاريخية أمام مجلسَي العموم واللوردات البريطاني، والتي حازت تفاعلًا كبيرًا من قِبل أعضاء البرلمان والسياسيين البريطانيين، وألقى محاضرة مهمة في جامعة أكسفورد العريقة، والتقى بعدد من رجال الدولة بالمملكة المتحدة.

وتوجَّه المفتي بخالص الشكر إلى شريف كامل، سفير مصر في بريطانيا، وطاقم السفارة وسمير تكلا على ما بذلوه من مجهود لإنجاح الزيارة وتيسيرها.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، استمرار التواصل الفعال مع العالم لتوضيح صورة الإسلام ومكافحة الأفكار المتطرفة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك العديد من المبادرات والمشروعات المهمة التي تعمل الدار عليها خلال الفترة المقبلة لمزيد من التواصل الفعال مع العالم لنشر صحيح الدين استمرارًا لنجاح هذه الزيارة.