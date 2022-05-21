"أنا أبويا ضابط".. ضبط شاب وضع كاب عسكري واستخدم إشارات ضوئية محظورة في سيارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:



تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية؛ من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بنشر مقاطع فيديو عبر حساباته الشخصية يستعرض خلالها قيادته لسيارة مخالفة؛ وإستخدام أبواق وإشارات ضوئية محظور إستخدامها ووضع رتب عسكرية داخلها.

وقالت الداخلية؛ في بيان لها؛ اليوم السبت؛ إنه بمواجهة المتهم أقر بإدارة الحساب المشار إليه وإنشائه حسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي إدعى خلاله بأنه نجل أحد الضباط بهدف زيادة متابعيه.

وتابعت الوزارة في بيانها؛ إنه تم اتخاذ الإجراءت القانونية حيال الواقعة.