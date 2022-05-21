شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يوجه رسالة إلى العالم: نريد العيش في تقدم.. والإسلام دين العطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، رسالة إلى العالم بإن الدين الإسلامي هو دين العطاء.

وأضاف خلال برنامج «نظرة» تقديم الإعلامي حمدي رزق، والمذاع على قناة صدى البلد في تغطية خاصة لزيارة المفتي إلى لندن أن مسجد شاه جهان أقدم المساجد في بريطانيا مع صغر حجمه يقدم رسالة كبيرة بأنه يعطي الأمل والطمأنينة ليس للمسلمين فقط ولكن لكافة القيادات الدينية.

وتابع الدكتور شوقي علام أن رسالة الإسلام إلى العالم أننا نريد نعيش في تقدم ورقي واطمئنان وفي الوقت نفسه البشرية كلها بالنسبة لنا سواء.

واستطرد مفتي الجمهورية أن المرأة المسلمة نالت في الإسلام ما لم تنال غيره في غيره التشريعات سواء السابقة أو اللاحقة التي كانت في ظل بعثة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.