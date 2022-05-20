شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى بكين يلقى محاضرة فى كلية الدفاع الوطنية الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى السفير محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية فى بكين، محاضرة فى كلية الدفاع الوطنية الصينية أمام لفيف من الضباط الصينيين، حيث سلط الضوء على تطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين منذ نشأتها فى 1956، مع الإشارة إلى أن مصر هى أول دولة عربية وإفريقية وشرق أوسطية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، كما استعرض تطور العلاقات منذ تولى السيد رئيس الجمهورية فى عام 2014، وحرص على تعزيز العلاقات إلى مستوى أرحب، حيث نجح الجانبان فى الارتقاء بمستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى عام 2014.

أشاد السفير المصرى فى بكين بمستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتواجد العديد من الشركات الصينية العاملة فى مصر، وعلى رأسها شركة "تيدا" فى المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس، وشركة "سيسك" المسئولة عن بناء حى المال والأعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع الإشارة إلى رغبة الجانب المصرى فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الصينية خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، استعرض السفير البدرى تطور العلاقات بين الصين والشرق الأوسط ودور مصر باعتبارها مركز الحضارة وحركة التاريخ والسياسة فى منطقتها، وهو ما ساهم فى تمهيد الطريق للتعاون الصينى مع المنطقة فى شتى المجالات، كما أصبحت مصر بوابة هامة للعلاقات مع إفريقيا والمنطقة العربية بفضل موقعها الاستراتيجى وسياساتها الخارجية المتوازنة وتكاملها مع هذه المناطق.

كما أوضح أن دول الشرق الأوسط تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الصين، ليس فقط لكونها دولة دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وإنما فى ضوء أنها أصبحت دولة فاعلة على المستوى الدولي، كما استعرض أهم ما تمثله منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للصين.