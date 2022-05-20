شكرا لقرائتكم خبر عن مظفر النواب.. الثقافة العراقية تعلن عن مراسيم رسمية لتشييع الشاعر الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد وزيرالثقافة والسياحة والآثار العراقى حسن ناظم اليوم الجمعة، مكاناً مقترحاً لدفن جثمان الشاعر مظفر النواب، فيما أشار إلى أنه ستكون هنالك مراسيم رسمية لتشييعه.

وقال ناظم في تصريح للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "أعزى العراقيين جميعا لا سيما الشعراء والمثقفين بخسارة قامة شعرية كبيرة"، مبينا "نحن اليوم فقدنا شاعرا استثنائيا، شاعر لا يتبعه الغاوون بل يتبعه المحتجون والثوار ومقارعو الضيم والاضطهاد".

وأضاف، أن "النواب شاعر فريد لا يتكرر كثيرا في ثقافتنا العربية، وهو في اخر نفس في حياته يقارع الاستبداد"، مبينا أن "نوعية اشعار النواب يعرفها المختصون وغير المختصين، وحقق شعبية كبيرة فى الذى أتحفنا به باللغة الفصحى والعامية في الوقت نفسه وسيبقى شعره خالدا بيننا".

وأشار إلى أنه "ستكون هنالك مراسيم رسمية لتشييعه"، مبيناً أن "وزارة الثقافة تخطط من الآن وفى طورالاعداد لبرنامج التشييع"، وستعلن المراسم قريبا".

ولفت إلى أن وزارة الثقافة في الحكومة الحالية لديها خطة لنشر عيون الشعر العربى والعراقي بالتحديد، بدأناها بالشاعر الجواهري حيث نشرت الوزارة 6 مجلدات للشاعر وأعقبتها اعمال كاملة للشاعر الحبوبي ولميعة عباس وغيرهم من الشعراء وستستمر الوزارة في نشر عيون الشعر العراقى ومنها شعر الراحل مظفر النواب.

وبين أن "الكادر المتقدم فى الوزارة مجتمع في ايجاد افكار لاختيار مكان للقبر، وهنالك مقترح من وزارة الثقافة في أن يدفن الشاعر النواب فى القشلة على نهر دجلة قريبا من شارع المتنبي وهذا مقترح سنقدمه ونسعى الى تثبيته"، لافتا الى أن "اشعاره ستحظى بالاهمية.. شاعرا كبيرا".

وأعلنت وزارة الثقافة اليوم الجمعة، وفاة الشاعر الكبير مظفر النواب في الإمارات.



وقال مدير عام دائرة الشؤون الثقافية عارف الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "النواب توفى فى مستشفى الشارقة التعليمي بالإمارات".