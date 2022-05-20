ضبط شخص نشر فيديو استعراضي بسيارة مخالفة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، من ضبط شخص نشر مقاطع فيديو عبر إنستجرام يستعرض خلالها قيادته لسيارة بسرعة مخالفة واستخدام إشارات ضوئية ووضع رتب عسكرية داخل السيارة.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات اضطلاع مستخدم أحد الحسابات عبر تطبيق "إنستجرام" بنشر مقاطع فيديو خلال قيادته سيارة بسرعة مخالفة، واستخدام بوق وإشارات ضوئية محظور استخدامها، ووضع رتب عسكرية وغطاء رأس عسكرى داخل السيارة.

بالفحص أمكن تحديد مالك الحساب المشار إليه وتبين أنه حاصل على دبلوم – مقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة المشار إليها.

كما عثر بحوزته على 2 كتافة "رتب عسكرية"، وبمواجهته أقر بإدارة الحساب المشار إليه، وإنشائه حسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ادعى خلالها بأنه نجل أحد الضباط بهدف زيادة أعداد متابعيه على تلك الحسابات ، وأضاف بعدم امتلاكه سيارات ، وأنه تحصل على مقاطع الفيديو التى تم نشرها على حساباته من بعض المواقع على شبكة الإنترنت "غير محددة" ، واستخدام الرتب العسكرية فى إثبات صحة ادعائاته.