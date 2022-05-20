الحجر الزراعي: 25% انخفاضًا في صادرات البرتقال المصرية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن هناك انخفاض في معدل صادرات الموالح المصرية بشكل عام وليس البرتقال فقط، موضحًا أن السبب الرئيسي في ذلك التغيرات المناخية السيئة التي أصابت المحصول خاصة آواخر شهري ديسمبر ويناير.

وأضاف العطار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نسبة انخفاض الصادرات بلغت 25% من إجمالي صادرات البرتقال، مشيرًا إلى أن سوء الأحوال الجوية تسبب في تغيّر حجم الثمرة "الحبة" عن المواصفات القياسية اللازمة للتصدير.

وتابع: "كمية الانخفاض تقريبًا 300 ألف طن من إجمالي مليون و800 ألف"، مؤكدًا أنه عقب شهر يناير الماضي عادات الصادرات لطريقها الصحيح وبمعدلات تشبه العام الماضي.

وأشار رئيس الحجر الزراعي، إلى ضرورة الحفاظ على مركز مصر العالمي وعدم تراجعه عن المركز الأول، مضيفًا: "التغيرات المناخية تحدي كبير للاقتصاد الزراعي".