سمير صبري في آخر حوار إذاعي: لم أتخيَّل كل هذا الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قدَّم الفنان الراحل سمير صبري، الذي وافته المنية باقة من أهم البرامج التلفزيونية والإذاعية، بالإضافة إلى تاريخ حافل من الأفلام السينمائية المتميزة.

وكان آخر حوار إذاعي لسمير صبري مع الإعلامي شريف الليثي ببرنامجه الإذاعي "ع اللوكيشن" على راديو هيتس، قال حينها: "لكي تنجح يجب أن تكون متجددًا دائمًا ومطلعًا دائمًا وتقرأ كثيرًا وتعرف الجديد في الإذاعة والتلفزيون والسينما.. دخولي الفن كان قدر عجيب جدًا، لأنني جار عبدالحليم حافظ ووقفته عند الأسانسير، وقلت له أنت بتصور فيلم حكاية حب وعاوز أحضر التصوير" .

وأضاف: "وبالفعل ذهبت مع عبدالحليم وفي مشهد أغنية "بحلم بيك أنا بحلم بيك" دخلت في مشهد كوبليه -أد ما عمري يطول- لنص دقيقة ودي أول مرة أظهر على الشاشة في شارع الفن وبدايتي الحقيقية في الإذاعة.. ولم أكن أعلم هل سأنجح أم لا ومدى نجاحي، إلا أنني كنت غاوي الفن تمثيل وإذاعة وغناء، وتم اختياري بطل في مسلسل "عسل المر" مع شمس البارودي من الإذاعة.

وتابع: "وقعت في مطبات وتحديات ونجحت وفشلت، لكن الفشل علمني النجاح وكل ما أقع بطلع منه بإرادة قوية وإيمانية.. النقلة في حياتي عندما أبلغني عمار الشريعي أننا سنقوم بإنشاء فرقة غنائية وتحولت لفرقة استعراضية وسافرنا جميع أنحاء العالم، وأشكر الله أنني عشت الزمن الجميل وربنا حققلي كل أمنياتي وعشت عشان أشوف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي بينقذنا ورجعنا لإفريقيا مرة ثانية".

واستطرد: "لم أكن أتخيَّل كل هذا الحب والدعم في أزمتي الصحية، وأن الخير موجود.. دور عليه هتلاقيه".

وكان الفنان سمير صبري، قد توفي عن عمر يناهز الـ٨٦ عامًا بعد صراع مع المرض، داخل أحد فنادق القاهرة بشكل مفاجئ، ظهر اليوم الجمعة.

الراحل كان يُقيم داخل الفندق بعد خروجه من المستشفى، في ظل تلقيه للعلاج واحتياجه لإجراء جراحة كبرى بالقلب.