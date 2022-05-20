الطقس غدًا السبت: انخفاض الحرارة.. وفرصة لسقوط زخات أمطار بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تنخفض درجة الحرارة غدًا السبت، ويسود طقس لطيف إلى معتدل نهارًا على مدن الساحل الشمالي، معتدل إلى مائل للحرارة نسبيًا على المناطق الداخلية من شمال الجمهورية حتى القاهرة، ويكون مائل للحرارة بشمال الصعيد، حار بوسط الصعيد وشديد الحرارة جنوبًا، مائل للبرودة ليلًا بشمال ووسط الجمهورية، ولطيف إلى معتدل جنوبًا.

مكما تظهر السحب المرتفعة على القطاع الغربي للجمهورية امتدادًا لأجزاء من شمال ووسط البلاد يتخللها سحب متوسطة على مناطق متفرقة وتتواجد فرصة لسقوط زخات من الأمطار على ساحل أقصى شمال غرب الجمهورية ومناطق محدودة من ساحل الدلتا الشمالي.

وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة، تُصحب بهبات قوية على البحر الأحمر، شمال غرب الجمهورية وجنوب البلاد مع إثارة للرمال أحيانًا.

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، كما تتشكل الشبورة في الصباح الباكر على مناطق من شمال الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة 30/19

الإسكندرية 24/17

مرسى مطروح 23/16

دمياط 26/16

بورسعيد 25/18

العريش 26/17

المنصورة 28/15

كفر الشيخ 28/15

دمنهور 27/15

طنطا 29/15

شبين الكوم 30/17

الزقازيق 30/17

العاشر من رمضان 30/17

الإسماعيلية 32/16

السويس 32/19

الفيوم 30/17

بني سويف 31/17

المنيا 31/16

أسيوط 32/19

سوهاج 33/20

قنا 36/22

الأقصر 36/22

أسوان 39/24

شرم الشيخ 37/26

الغردقة 34/23

مرسى علم 35/26

حلايب 35/27

الخارجة 33/20

سيوة 27/15

نخل 31/17

سانت كاترين 27/12​