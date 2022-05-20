مرصد الأزهر عن موقف اللاعب إدريسا جاي: نرفض أي ضغط لتطبيع الشذوذ الجنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إنه يرفض محاولات إساءة استغلال المنافسات الرياضية والفنية في تمرير بعض الأجندات وتطبيع الشذوذ الجنسي والتي تتنافى مع الفطرة الإنسانية، مضيفًا أنه يدعو الجميع إلى المشاركة في الجهود الفردية أو الجماعية للتصدي لتلك المحاولات.

وأضاف بيان من المرصد: "انطلاقًا من الوعي بخطورة مثل هذه الإجراءات، يدعم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف موقف اللاعب السنغالي إدريسا جاي، والذي استدعته لجنة الأخلاق بالاتحاد الفرنسي، على خلفية رفضه المشاركة في مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام نظيره مونبيليه ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الفرنسي، بسبب ارتداء الفريق قميصًا يحمل علامة تدعم الشذوذ الجنسي".

وأوضح المرصد أنه يشدد على أن إجبار اللاعب أو أي شخص على اتخاذ موقفٍ بعينه عكس رغبته وقناعاته وتعاليم دينه يتنافى مع منشور حقوق الإنسان، وقيم الحرية التي تنادي بها المجتمعات الأوروبية.

كما يقدّر المرصد موقف الرئيس السنغالي "ماكي سال" من دعمه لموقف اللاعب "إدريسا جاي" وانضمامه إلى حملة التضامن مع اللاعب؛ حيث غردَ على حسابه: "قناعاته الدينية يجب أن تحترم".