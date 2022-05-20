الشيوخ" في أسبوع| وزيران في مرمى النواب.. ووفد كنائسي في ضيافة عبدالرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

على مدار يومي الأحد والاثنين، عقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلستين عامتين استغرقا أكثر من 8 ساعات ناقش خلالهما عدد 3 مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب بحضور الوزراء المختصيين بالإضافة إلى إحالة عدد من اقتراحات برغبة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس.

الأحد وفي تمام الساعة 11 و20 دقيقة، بدأت وقائع الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالرازق، حيث بدأت بكلمة عن رحيل رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد وثم عقبها قراءة الفاتحة والوقوف دقيقة حدادًا على روح الفقيد.

ثم أحال رئيس المجلس عددًا من الاقتراحات برغبة مقدمة من عدد من النواب بشأن مشكلات وقضايا تخص الشأن العام.

وعقب ذلك بدأت الجلسة في مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري في المجلس، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات الشباك الواحد، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

الجبلي قال في طلبه، الموجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المواطن المصري يعاني أشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة إشكاليات تقنين ملكية الأراضى الزراعية.

وفي نهاية الجلسة، أحال المستشار عبدالرازق طلب المناقشة، وما دار بالجلسة من مناقشات للجنة الزراعة بالمجلس لإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس في جلسات قادمة، فيما رفع رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد الاثنين.

والاثنين، وفي تمام الساعة 11 و15 بدأت وقائع الجلسة العامة حيث ناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء مصطفى، موجه إلى المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة، بحضور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

النائب علاء مصطفى، أكد في طلب المناقشة، أن للتكنولوجيا والابتكار دور مهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، والتي أظهرت العديد من الدراسات التي أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية وفي ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال إن ملف الإبداع والابتكار من الملفات المهمة في قطاع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أهمية الإبداع والإبتكار التكنولوجي في تحقيق قيمة مضافة في المجال وتصدير الخدمات التكنولوجية.

وشدد على أهمية مناقشة ذلك الملف في هذا التوقيت الذي يشهد تشكيل عالمي جديد، يمكن لمصر أن تتبوأ خلالها مكانة جيدة تستحقها عبر إبداع وابتكارات أبناءها.

ونوه إلى أن رعاية الإبداع هو جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية لدى الوزارة، حيث يعد المرتكز الثاني من بين ثلاث مرتكزات تستهدفهم الوزارة حاليا، وهما بناء القدرات الرقمية، ورعاية الإبداع الرقمى، والتحول الرقمي.

وعقب انتهاء الوزير من عرضه وتعقيب الأعضاء عليه، أحال المستشار عبدالرازق طلب المناقشة العامة، وما دار بالجلسة من مناقشات للجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس لإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس في جلسات قادمة.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الصناعة والتجارة عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة وأكثر من عشرين عضوا آخرين، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، فيما أحاله المستشار عبدالرازق للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات.

وعقب الانتهاء من ذلك، رفع رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 39 مايو الجاري.

وخارج أروقة القاعة الرئيسة للجلسات العامة، التقى رئيس المجلس بمكتبه البطريرك الكاردينال "لويس روفائيل ساكو" بطريرك بابل للكلدان الكاثوليك والذي يزور مصر على رأس وفد كنسي .

حضر اللقاء النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ والمستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس والنائب جميل حليم عضو لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان.