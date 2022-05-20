خبير في شئون الجماعات المتطرفة: رفع الجماعة الإسلامية من قوائم الإرهاب الأمريكية غير مفهوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد أحمد بان الخبير في شئون الجماعات المتطرفة، أن قرار الخارجية الأمريكية رفع اسم الجماعة الإسلامية من قوائمها، للإرهاب حول العالم، قرار يدعو للدهشة، مضيفًا أن موقف وقرار الإدارة الأمريكية غير مفهوم.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت رفع أسماء 5 منظمات أولها "الجماعة الإسلامية في مصر"، وجماعة "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس"، وجماعة "كهانا حي" اليهودية المتطرفة، ومنظمة إيتا الباسكية الانفصالية الإسبانية، وطائفة أوم شينريكيو اليابانية.

وقال بان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الولايات المتحدة الأمريكية خاضت حروبًا وتحالفات دولية في إطار الحرب على الإرهاب، واستغرب هذا القرار الذي ربما جاء في إطار المكايدة السياسية لمصر والدول العربية، الذي تضرر بشكل كبير من ممارسات الجماعات المتطرفة، والتي ترفع عنها الولايات المتحدة الأمريكية الحظر وكأنها كيانات سياسية مصنوعة أو أحزاب سياسية تعيش في ظروف طبيعية".

وأضاف بان: "عودتنا الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ موقف ملتبس دائمًا تجاه الإرهاب والإرهابيين، وهذا ليس الموقف الأول في هذا الاتجاه، كما أنه يأتي في هذا السياق، كما أنها أول من استخدم هذه الجماعات لتحقيق أهدافها على حساب أمن الشعوب ومصالح الدول".

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