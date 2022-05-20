أخبار مصر.. الأرصاد: غدا انخفاض بالحرارة يصل 5 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد بقيم تتراوح بين 4 : 5 درجات، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد

الأرصاد: غدا انخفاض بالحرارة يصل 5 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد بقيم تتراوح بين 4 : 5 درجات، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد.

كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، عن انخفاض أسعار الأرز والسكر والبيض خلال معاملات اليوم في جميع الأسواق المحلية.

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة خدمة تحديث رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى موقع دعم مصر مجانا .

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء. تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة تراجعا ملحوظا للمرة الثانية، حيث يواصل الذهب هبوطه بشكل واضح على مدار هذا الأسبوع، وسجل جرام الذهب عيار 21 هبوطا بـ45 جنيها في منتصف تداولات اليوم حيث بلغ سعر الجرام 1000 جنيه للجرام، بسبب بيع كثيف للذهب. أسعار الذهب اليوم تتراجع 45 جنيها وعيار 21 يسجل 1000 جنيه للجرام

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلقا كليا لمطلع الطريق الدائري للقادم من شارع ربيع الجيزي والمؤدي إلى المريوطية، لمدة 10 أيام، مع إجراء تحويلات مرورية لمنع ظهور أى كثافات مرورية. أرسل النادي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي أقيمت الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب. الأهلي يطلب من اتحاد الكرة رسميًا إعادة مباراته مع البنك الأهلي غلق مطلع الدائرى من شارع ربيع الجيزي اتجاه المريوطية 10 أيام لتوسعة الطريق

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون فى تقديم كل الدعم والمساندة للقطاع التصديرى، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية؛ على نحو يسهم فى تحقيق حلم «100 مليار دولار صادرات»، بما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى استمرار صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية التى تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ علي العمالة، رغم كل التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع حاد فى أسعار السلع وتكاليف الشحن. شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في جلسة حول المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية ( Africites 2022 ) والتي تعقد حالياً فى مدينة " كيسومو"الكينية، شارك فى الجلسة كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وحضرها عدد المسئولين والمحافظين الأفريقية المشاركين في القمة من مختلف دول القارة واستمرت لأكثر من 3 ساعات وقدمها السفير محمد حجازىمستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى . كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، عن أن رؤساء الصحة يحققون في حانات المثليين والساونا وسط تفشي مرض جدري القرود، يسعى المسئولون جاهدين لاحتواء تفشي مرض استوائي نادر ومعد، إنهم يحققون في الأماكن التي زارها 6 مرضى مثليين أو ثنائيي الجنس من جدري القرود في المملكة المتحدة، تشمل الحانات والنوادي والساونا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. الصحة العالمية: التحقيق فى سبب انتشار جدرى القرود وسط المثليين أو ثنائى الجنس الإعلام الإيطالى عن ترشيح "بسام راضى" سفيراً لمصر بروما: رسالة مهمة من القاهرة تناقلت وسائل الإعلام الإيطالية بشكل واسع خبر صدور القرار الجمهوري بترشيح متحدث رئاسة الجمهورية بسام راضي كسفير فوق العادة لمصر فى روما. التنمية المحلية: تريليون جنيه تكلفة تطوير الريف لتحسين حياة 60 مليون مواطن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعى - زراعى - تجارى - فندقى) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، وذلك للدور الأول من الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي 2021/2022. افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 26 مسجدًا، من بينها منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 /2021م حتى تاريخه 1075 مسجدًا، منها 911 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 164 مسجدًا صيانة وترميمًا. تشيع جنازة الفنان الكبير سمير صبرى غدًا من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة في مدينة الإسكندرية، وذلك بعدما أثار خبر وفاة الفنان الراحل مؤخرًا حالة كبيرة من الحزن لدى كل محبيه من الوسط الفني وزملائه إلى جمهوره ممن ارتبطوا به على مدار مسيرة فنية طويلة تمتع فيها بموهبة كبيرة منحته القدرة على تصدر المشهد سواء في عالم تقديم البرامج أو التمثيل مع كبار النجوم. تشييع جنازة سمير صبرى غدًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ودفنه فى الإسكندرية كشفت النتائج المعلنة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 9% خلال النصف الأول من عام 2021/2022، (مقارنة بـ1.4% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي)، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 7% بنهاية العام المالي، بعد تحقيق معدل نمو إيجابي قدره 3.3 % في العام السابق، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا. تحت عنوان "مصر الساحرة: 10 أماكن لا يجب أن تفوتك" نشر موقع ALMA TV TRAVEL الإيطالى تقريراً إخبارياً مصوراً وصف خلاله مصر بأروع بلدان العالم بما تمتلكه من مواقع أثرية فريدة ومتنوعة تعود لمختلف العصور التاريخية بداية من العصور المصرية القديمة مرورًا باليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية والعصر الحديث والمعاصر، ومناظر طبيعة خلابة وصحراء وواحات طبيعية رائعة وشواطئ مشمسة ومياة صافية، دافئة، ثرية بالشعاب المرجانية، مسلطاً الضوء على عشرة أماكن أوصى السائحين بزيارتها خلال رحلتهم بمصر . موقع ALMA TV TRAVEL الإيطالي يوصى بزيارة 10 أماكن سياحية بمصر التخطيط: الاقتصاد المصرى نجح فى توفير مليون فرصة عمل لائقة خلال عام "الأوقاف" تفتتح 22 مسجدا جديدا إحلالا وتجديدا و4 صيانة وترميما التعليم: غدا بدء امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية المزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، ويتم فتح باب المزايدة بصفة يومية مع تحديد أيام محددة للقيام بغلق باب المزايدة وتحديد الفائز باللوحة المعدنية، ويتم التنافس حاليا على مجموعة من اللوحات نوضحها بالصور التالية : أكد وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أن الجيش الأوكرانى يحاول تأخير زحف القوات الروسية ولا يسمح للسكان المحليين بالخروج من المدن ويستخدمهم كدروع بشرية. روسيا: الجيش الأوكرانى يحاول تأخير زحف قواتنا ويستخدم المدنيين دروعا بشرية لوحات معدنية مميزة.. شاهد أرقام سيارات يصل ثمنها لنصف مليون جنيه.. صور

شعبة المواد الغذائية: 1450 جنيها انخفاضا في سعر طن الأرزاستمرار تحديث رقم المحمول لبطاقة التموين مجانا بموقع دعم مصر ومصر الرقميةالحكومة تنفى خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة131 شركة بمبادرة السداد النقدى الفورى صرفت 261 مليون جنيه من دعم التصدير

أعلنت وزارة الثقافة العراقية، اليوم الجمعة، وفاة الشاعر مظفر النواب عن عمر يناهز 88 عاما، وقال مدير عام دائرة الشؤون الثقافية عارف الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النواب توفى في مستشفى الشارقة التعليمي بالإمارات".

وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب عن عمر يناهز 88 عاما