شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد: غدا انخفاض بالحرارة يصل 5 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد بقيم تتراوح بين 4 : 5 درجات، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد
الأرصاد: غدا انخفاض بالحرارة يصل 5 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة تراجعا ملحوظا للمرة الثانية، حيث يواصل الذهب هبوطه بشكل واضح على مدار هذا الأسبوع، وسجل جرام الذهب عيار 21 هبوطا بـ45 جنيها في منتصف تداولات اليوم حيث بلغ سعر الجرام 1000 جنيه للجرام، بسبب بيع كثيف للذهب.
تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلقا كليا لمطلع الطريق الدائري للقادم من شارع ربيع الجيزي والمؤدي إلى المريوطية، لمدة 10 أيام، مع إجراء تحويلات مرورية لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
أرسل النادي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي أقيمت الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب.
كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، عن أن رؤساء الصحة يحققون في حانات المثليين والساونا وسط تفشي مرض جدري القرود، يسعى المسئولون جاهدين لاحتواء تفشي مرض استوائي نادر ومعد، إنهم يحققون في الأماكن التي زارها 6 مرضى مثليين أو ثنائيي الجنس من جدري القرود في المملكة المتحدة، تشمل الحانات والنوادي والساونا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
تناقلت وسائل الإعلام الإيطالية بشكل واسع خبر صدور القرار الجمهوري بترشيح متحدث رئاسة الجمهورية بسام راضي كسفير فوق العادة لمصر فى روما.
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعى - زراعى - تجارى - فندقى) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، وذلك للدور الأول من الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي 2021/2022.
افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 26 مسجدًا، من بينها منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 /2021م حتى تاريخه 1075 مسجدًا، منها 911 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 164 مسجدًا صيانة وترميمًا.
تشيع جنازة الفنان الكبير سمير صبرى غدًا من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة في مدينة الإسكندرية، وذلك بعدما أثار خبر وفاة الفنان الراحل مؤخرًا حالة كبيرة من الحزن لدى كل محبيه من الوسط الفني وزملائه إلى جمهوره ممن ارتبطوا به على مدار مسيرة فنية طويلة تمتع فيها بموهبة كبيرة منحته القدرة على تصدر المشهد سواء في عالم تقديم البرامج أو التمثيل مع كبار النجوم.
كشفت النتائج المعلنة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 9% خلال النصف الأول من عام 2021/2022، (مقارنة بـ1.4% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي)، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 7% بنهاية العام المالي، بعد تحقيق معدل نمو إيجابي قدره 3.3 % في العام السابق، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.
أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية المزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، ويتم فتح باب المزايدة بصفة يومية مع تحديد أيام محددة للقيام بغلق باب المزايدة وتحديد الفائز باللوحة المعدنية، ويتم التنافس حاليا على مجموعة من اللوحات نوضحها بالصور التالية :
أكد وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أن الجيش الأوكرانى يحاول تأخير زحف القوات الروسية ولا يسمح للسكان المحليين بالخروج من المدن ويستخدمهم كدروع بشرية.
وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب عن عمر يناهز 88 عاما
أعلنت وزارة الثقافة العراقية، اليوم الجمعة، وفاة الشاعر مظفر النواب عن عمر يناهز 88 عاما، وقال مدير عام دائرة الشؤون الثقافية عارف الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النواب توفى في مستشفى الشارقة التعليمي بالإمارات".